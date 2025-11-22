Serie B, 13ª giornata: rotonda vittoria dell'Empoli. Il Palermo trova il pari a Chiavari
Ha preso il via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non domani.
Al netto di ciò, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con i primi tre match di questo giorno che vedrà disputarsi poi anche altri due confronti. Suddette gare, sono da poco terminate, e hanno visto il Palermo rimontare l'iniziale svantaggio sull'Entella - la gara si è conclusa in parità - e un pareggio è emerso anche dalla Toscana, con Carrarese e Reggiana che non sono andate oltre lo 0-0. Bene invece l'Empoli, che ha centrato una preziosa vittoria sul campo dell'Avellino.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 25*
Cesena 23*
Frosinone 22*
Palermo 20
Venezia 19
Juve Stabia 17**
Reggiana 17
Empoli 17
Avellino 16
Catanzaro 16
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Bari 13**
Südtirol 12*
Mantova 11*
Pescara 9
Spezia 8*
Sampdoria 7*
* una partita in meno
** due partite in meno