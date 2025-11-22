Serie B, 13ª giornata: rotonda vittoria dell'Empoli. Il Palermo trova il pari a Chiavari

Ha preso il via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non domani.

Al netto di ciò, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con i primi tre match di questo giorno che vedrà disputarsi poi anche altri due confronti. Suddette gare, sono da poco terminate, e hanno visto il Palermo rimontare l'iniziale svantaggio sull'Entella - la gara si è conclusa in parità - e un pareggio è emerso anche dalla Toscana, con Carrarese e Reggiana che non sono andate oltre lo 0-0. Bene invece l'Empoli, che ha centrato una preziosa vittoria sul campo dell'Avellino.

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Avellino-Empoli 0-3

17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Sabato 22 novembre

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 26*

Modena 25*

Cesena 23*

Frosinone 22*

Palermo 20

Venezia 19

Juve Stabia 17**

Reggiana 17

Empoli 17

Avellino 16

Catanzaro 16

Carrarese 16

Virtus Entella 15

Padova 14

Bari 13**

Südtirol 12*

Mantova 11*

Pescara 9

Spezia 8*

Sampdoria 7*

* una partita in meno

** due partite in meno