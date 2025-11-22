Atalanta, Palladino: "Il tredicesimo posto non va bene, bisogna risalire la classifica"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Napoli: "Il destino ti regala queste cose meravigliose, era un segno del destino ripartire dalla mia città: stare qui stasera è emozionante, l'obiettivo è che squadra si esprima al meglio e faccia una grande prestazione. Ho avuto modo di lavorare con questi ragazzi per due settimane e la cosa che mi ha colpito di più sono le loro grandi qualità tecniche e morali".

Ha lavorato sulla testa della squadra?

"Bisogna lavorare su tutto, quando c'è un cambio di allenatore è ovvio che ci sia un po' di delusione ma bisogna azzerare e ripartire con forza e autostima, avendo la consapevolezza che questa squadra può fare grandi cose".

Riportare l'Atalanta in alto è l'obiettivo?

"Ovviamente questa società ha fatto qualcosa di incredibile negli ultimi anni, è una società che lavora tanto e sembra una grande famiglia. Insieme ai tifosi bisogna essere uniti per portare l'Atalanta il più in alto possibile. C'è da pedalare, perché siamo tredicesimi e non va bene: bisogna risalire in classifica".