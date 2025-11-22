Empoli, Dionisi: "Vittoria che fa bene al morale, importante aver approcciato bene"

Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, commenta con soddisfazione il successo per 3-0 sul campo dell’Avellino, primo successo esterno della stagione per i toscani. “L’inizio ha fatto tanta differenza – ha spiegato Dionisi – Non siamo andati in difficoltà, abbiamo approcciando giocando e cercando la giocata giusta. Nel primo tempo abbiamo difeso alti e costruito la partita come volevamo, contro una squadra di qualità che gioca in casa e sta facendo un buon campionato. L’Avellino ha cercato di reagire, il nostro vantaggio di due gol ci ha permesso di gestire meglio la partita. Purtroppo non abbiamo sfruttato tutte le occasioni create, ma alla fine il gol di Pellegri è stata una ciliegina: rientra da un lungo infortunio ed era molto atteso. La squadra è stata compatta e felice per lui.

Abbiamo una squadra giovane, con grandi margini di miglioramento. Il primo obiettivo è migliorare la classifica, concentrandoci sulle squadre davanti e dietro, senza guardare troppo avanti. Queste vittorie ci aiutano a costruire sicurezza e consapevolezza, ma sappiamo che in Serie B non ci sono partite scontate e ogni match è una sfida. Dobbiamo confermare continuità e mentalità, restando concentrati e migliorando passo dopo passo. La strada è lunga, ma queste prestazioni dimostrano che possiamo crescere ancora molto”.