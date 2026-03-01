Palermo, Inzaghi: "Giornata storta per tutti, adesso serve forza per ripartire"
Le parole del tecnico del Palermo Filippo Inzaghi, riportate da Stadionews.it, al termine della sfida contro il Pescara persa per 2-1.
"Non abbiamo fatto la solita gara. Una giornata storta da parte di tutti e dispiace, dopo 14 match da imbattuti non ci voleva. Dobbiamo accettarlo: non siamo stati il solito Palermo e quando ciò succede si ricade nei soliti errori. Ora ci deve essere la forza di ripartire, quello che abbiamo fatto prima deve diventare la routine. Oggi non è andata bene e mercoledì dobbiamo tornare subito a vincere davanti alla nostra gente. Mi auguro che lo stadio sia pieno".
