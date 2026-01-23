TMW Palermo-Joronen, prove di rinnovo: possibile incontro fine mese

Jesse Joronen convince sempre di più tra i pali del Palermo. Il portiere arrivato a parametro zero in estate ha convinto I rosanero. E così nei prossimi giorni, probabilmente a fine mese, è previsto un incontro per gettare le basi per andare avanti insieme. Joronen e il Palermo sono al lavoro, per continuare insieme…