Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, Bettella: "Appena ho potuto sono tornato subito a casa mia"

Pescara, Bettella: "Appena ho potuto sono tornato subito a casa mia"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 21:04Serie B
Luca Bargellini

A seguito del suo ritorno a Pescara, Davide Bettella, difensore approdato all'Adriatico dal Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club abruzzese:

“Pescara mi ha dato tanto in passato, mi sento di ridare. È stata una trattativa lampo, appena mi si è riaperta la possibilità di tornare a casa non ci ho pensato due volte: ho qui casa e famiglia, per me questa è casa. Da quando sono andato via due anni fa mi è rimasta nel cuore, tornavo sempre in estate, come ho detto la reputo casa. Sono felice di essere tornato nonostante la classifica: siamo ultimi e c’è tanto lavoro da fare, ora c’è voglia di rivalsa. Ho vissuto momenti bellissimi qui e non posso permettere, dentro di me, di avere una delusione enorme come la retrocessione. Conosco già dei compagni come Merola, Gravillon, Corbo, Tonin… spero di portare spirito di appartenenza. Quando ho giocato qui i grandi mi hanno passato questo. Pescara è un’emozione che mi ha cambiato la vita: voglio trasmetterlo ai miei compagni e sarà così.”

Articoli correlati
Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro
Catanzaro, Bettella resta in uscita: spunta anche il Pescara per il difensore Catanzaro, Bettella resta in uscita: spunta anche il Pescara per il difensore
Bettella può lasciare il Catanzaro. Sul giocatore l'interesse di Carrarese e Spezia... Bettella può lasciare il Catanzaro. Sul giocatore l'interesse di Carrarese e Spezia
Altre notizie Serie B
Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto UfficialeCarrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"... Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen. Operazione da 2 milioni... Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen. Operazione da 2 milioni
Reggiana, depositato in Lega il contratto del portiere Alessandro Micai UfficialeReggiana, depositato in Lega il contratto del portiere Alessandro Micai
Frosinone, Fiori: "Alvini mi ha voluto fortemente. Impossibile dire di no" Frosinone, Fiori: "Alvini mi ha voluto fortemente. Impossibile dire di no"
Pescara, Bettella: "Appena ho potuto sono tornato subito a casa mia" Pescara, Bettella: "Appena ho potuto sono tornato subito a casa mia"
Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce... Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce al 2012
Pescara, torna in biancazzurro Gaston Brugman: l'uruguaiano ha scelto la 8 UfficialePescara, torna in biancazzurro Gaston Brugman: l'uruguaiano ha scelto la 8
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
5 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco i primi due acquisti di gennaio per il Parma: arrivati Nicolussi Caviglia e Carboni
Immagine top news n.1 Spalletti: "Conte? Se sono temi da Champions... Domani Koopmeiners e Openda titolari"
Immagine top news n.2 Daniel Maldini è della Lazio, ecco il comunicato. I dettagli dell'acquisto dall'Atalanta
Immagine top news n.3 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
Immagine top news n.4 Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente. Prende il posto di suo padre Rocco
Immagine top news n.5 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Immagine top news n.6 Conte: "Se iniziasse oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° e il 10° posto"
Immagine top news n.7 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Borussia Dortmund-Inter, Chivu: "Avevamo aspettative diverse, ora non dipende più solo da noi"
Immagine news Serie A n.2 Van de Perre verso Union SG-Atalanta: "Vinciamola". E scherza con il suo allenatore
Immagine news Serie A n.3 Krstovic: "La priorità è farsi trovare pronti. Raspadori? L'Atalanta ha un giocatore forte"
Immagine news Serie A n.4 Nico Paz punisce su gentil concessione di Christensen (e Fortini): il Como ribalta la Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Luperto vola basso: "Non abbiamo ancora fatto nulla". E parla del rapporto con Mina
Immagine news Serie A n.6 Capello su Fabregas: "Con i giovani è più semplice, mi piacerebbe vederlo gestire campioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Immagine news Serie B n.2 Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen. Operazione da 2 milioni
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, depositato in Lega il contratto del portiere Alessandro Micai
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Fiori: "Alvini mi ha voluto fortemente. Impossibile dire di no"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Bettella: "Appena ho potuto sono tornato subito a casa mia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, Lauriola: "Silletti al Padova. Rimarrà qui in prestito fino a giugno"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, fatta per Tomi Petrovic. Il croato arriva in prestito dalla Juve Stabia
Immagine news Serie C n.3 Torna in Italia Gudjohnsen Jr: l'islandese classe 1998 verso la firma con la Cavese
Immagine news Serie C n.4 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Vincenzo Millico passa in prestito fino a giugno al Team Altamura
Immagine news Serie C n.6 Ternana, il rinforzo per la difesa arriva dalla Serie A: fatta per Adi Kurti dell'Hellas
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?