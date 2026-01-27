Pescara, Bettella: "Appena ho potuto sono tornato subito a casa mia"

A seguito del suo ritorno a Pescara, Davide Bettella, difensore approdato all'Adriatico dal Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club abruzzese:

“Pescara mi ha dato tanto in passato, mi sento di ridare. È stata una trattativa lampo, appena mi si è riaperta la possibilità di tornare a casa non ci ho pensato due volte: ho qui casa e famiglia, per me questa è casa. Da quando sono andato via due anni fa mi è rimasta nel cuore, tornavo sempre in estate, come ho detto la reputo casa. Sono felice di essere tornato nonostante la classifica: siamo ultimi e c’è tanto lavoro da fare, ora c’è voglia di rivalsa. Ho vissuto momenti bellissimi qui e non posso permettere, dentro di me, di avere una delusione enorme come la retrocessione. Conosco già dei compagni come Merola, Gravillon, Corbo, Tonin… spero di portare spirito di appartenenza. Quando ho giocato qui i grandi mi hanno passato questo. Pescara è un’emozione che mi ha cambiato la vita: voglio trasmetterlo ai miei compagni e sarà così.”