Catanzaro, Bettella resta in uscita: spunta anche il Pescara per il difensore

Il Catanzaro continua a lavorare sul campo, ma parallelamente la dirigenza è concentrata sulle operazioni di mercato, soprattutto sul fronte delle uscite. Prima di intervenire in entrata, il club giallorosso vuole infatti sfoltire la rosa dai giocatori che hanno trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Tra questi c’è Davide Bettella, difensore che già in passato era finito nel mirino di Carrarese e Spezia.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è aggiunto anche l’interesse del Pescara, alla ricerca di rinforzi di esperienza per affrontare una seconda parte di stagione complicata e orientata alla lotta salvezza. Bettella rappresenterebbe un profilo affidabile per aumentare solidità e alternative nel reparto difensivo. Il Catanzaro resta in attesa di sviluppi, con la cessione del centrale che potrebbe sbloccare nuove manovre in entrata.