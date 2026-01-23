Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro

Dopo cinque anni e mezzo il Pescara riabbraccia il difensore centrale Davide Bettella che aveva giocato in bianzazzurro dalla seconda metà della stagione 2018/19 al termine di quella 2019/20 collezionando 35 presenze con due reti all’attivo contribuendo alla salvezza in Serie B. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Catanzaro dove in questa stagione è sceso in campo in 13 occasioni. Questi i comunicati delle due società:

"Il Pescara Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal US Catanzaro 1929, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Bettella. Per Bettella si tratta di un ritorno in maglia biancazzurra, avendo già vestito i nostri colori nella stagione 2019/2020. Il giocatore è già in città e ha formalizzato l’accordo presso gli uffici del Presidente".

"US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la cessione a titolo definitivo del difensore Davide Bettella alla società Delfino Pescara 1936. Il Club giallorosso ringrazia il calciatore per l’impegno profuso nei mesi trascorsi a Catanzaro, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".