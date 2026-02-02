Ufficiale
Pineto, dal Pescara arriva in prestito Erdis Kraja
Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Erdis Kraja, giocatore di qualità ed esperienza, proveniente dal Pescara.
La società augura al centrocampista classe 2000 le migliori soddisfazioni con la maglia biancazzurra.
