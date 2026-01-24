Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante"

L'allenatore del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Monza persa con il risultato di 3-0. Di seguito le sue parole riportate da forzapescara.com:

"Ho visto un problema grosso. Giochiamo le partite creiamo occasioni poi gli altri fanno poco e alla prima occasione ci segnano. Il 3-0 per il Monza è accompagnato da dei numeri che ci fanno male da leggere. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che la potevamo riprendere. Il 3-0 mi è sembrato troppo. Siamo poco pratici, dobbiamo esserlo di più. Facciamo troppo poco però, perché così è dura. Col Mantova sarà una partita importantissima. Abbiamo preso gol su ripartenza. Giocare le partite e dire che facciamo buone partite non me ne frega niente. Non accetto questa sconfitta. Comincia a diventare straziante questa cosa. Sbagliamo troppo a ridosso della porta. L’errore ci sta ma ne facciamo troppi. Ne sono certo che possiamo fare di più però così se non vinci mai, diventa un problema grosso. Le partite vanno giocate fino all’ultimo. Adesso bisogno di metterci altra roba dentro. Non parlo di calciatori ma di carattere”.