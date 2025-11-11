Pescara, scatto per Gorgone: accordo a un passo col tecnico. La situazione
Il Pescara avrebbe scelto Giorgio Gorgone per continuare il campionato di Serie B dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini, arrivato in estate per sostituire quel Silvio Baldini che dopo la promozione ha scelto di lasciare la piazza abruzzese approdando poi alla guida dell’Under 21 azzurra.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’ex tecnico della Lucchese avrebbe trovato l’accordo per un contratto fino a fine stagione con opzione per l’anno successivo in caso di salvezza. Gorgone avrebbe dunque battuto la concorrenza di Francesco Modesto, altro nome accostato ai biancoazzurri nelle scorse ore.
Era invece già tramontata l’idea che portava all’esperto Pierpaolo Bisoli, che pure aveva dato la propria disponibilità, con la dirigenza che voleva puntare su un profilo diverso e più giovane.
