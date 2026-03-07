Pescara, Gorgone: "Vediamo la luce, ma è lontana. Insigne? Se sta bene gioca sicuro"

Alla vigilia del match dello stadio 'Adriatico' fra Pescara e Bari il tecnico degli abruzzesi Giorgio Gorgone ha analizzato i temi della sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Ecco quanto evidenziato da Rete8:

"Out Graziani, Merola, Tsadjout. In dubbio Olzer, vediamo come sta Letizia. Stanno bene Oliveri, Caligara e Lamine. E qualche allenamento lo ha fatto Pellacani. In queste ultime partite non è che abbiamo avuto questa grande fortuna perché a Frosinone siamo stati ripresi alla fine. Ma la sensazione è che la squadra possa lottare per l'obiettivo. Vediamo la luce lontana, ma la vediamo.

Insigne? Abbiamo valutato di non farlo giocare a Frosinone. Era imprudente fargli fare 270' in una settimana visto che non giocava da maggio. Con Lorenzo c'è grande comunicazione. Se sta bene gioca sicuro.

Curva Sold out? Sappiamo dell'importanza della partita ma anche le altre erano importanti.

Da Avellino a oggi che ipotesi di punti si erano fatti tutti? Credo massimo tre. Ne abbiamo fatti sette e ci ha detto anche un po' male. Le partite da giocare sono 10, i tifosi sono incredibili e lo hanno dimostrato con i fatti. Domani dobbiamo fare una partita intelligente. Nessuno si immaginava Bari, Samp o Spezia in queste condizioni. Nessuno a luglio pensava che il Bari potesse essere qui. Serve attenzione e intelligenza.

Piano punti per la salvezza? Non ne abbiamo parlato. Ma dobbiamo vincere più partite possibili e sappiamo che quella di domani sarà importantissima.

Il Bari? Posso immaginare una gara bloccata. Ma troviamo un Bari nel loro momento migliore. Era diverso incontrarlo con l'acqua alla gola. Sappiamo cosa dobbiamo fare. A loro potrebbe bastare non perdere.

Le parole di Longo su Insigne? Non mi sono sembrate parole così negative. Finita la partita con il Frosinone, dopo episodi dubbi contestati, ha parlato nel dopo partita. Non credo che Insigne abbia chiamato il Tg1 per parlare di arbitri. Ha fatto una normale intervista post partita. Il Pescara, nonostante una produzione offensiva documentata dai numeri, non ha mai avuto un rigore.

Sul fair play? Brugman calcia e poi Cittadini va a terra. Parlare di slealtà è assurdo. Dopo 30'' Faraoni era a terra e Kvernadze ha puntato Capellini. Dopo abbiamo fatto gol. Insigne ha solo parlato del post partita. Non ha fatto una polemica contro gli arbitri.

Rao e Dorval? Sappiamo i punti di forza del Bari. Valzania si è allenato regolarmente, valutiamo domani. Acampora ha recuperato bene.

Terzino destro? Capellini, Gravillon e Berardi possono farlo perché Gaetano non potrà partire dall'inizio.

Merola? Ha problemi muscolari e ha avuto una ricaduta. Per me è importante ma deve stare bene e non possiamo rischiare più"