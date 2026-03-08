Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, Gorgone: "Ho visto attenzione spietata. Pubblico dodicesimo uomo"

Pescara, Gorgone: "Ho visto attenzione spietata. Pubblico dodicesimo uomo"
© foto di Luca Cilli
ieri alle 23:03Serie B
Stefano Scarpetti

Il Pescara cala il Poker facendo suo in maniera autoritaria lo scontro diretto tra le mura amiche contro il Bari. Al termine del confronto è raggiante il tecnico Giorgio Gorgone, il quale analizza la prestazione della squadra proiettandosi verso il futuro. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Rete 8

"Se ci focalizziamo su noi sono molto contento di una partita di grande qualità, intensità e attenzione. Non ci hanno detto bene i risultati delle altre, vincono in maniera cinica; potevamo essere più vicini però è un percorso sempre molto lungo, mancano nove partite, sono contento per i ragazzi. Abbiamo fatto una partita difensivamente ottima, poi Brugman è stato monumentale. Ho visto un' attenzione spietata fino all'ultimo perchè noi dobbiamo state attenti anche a quello".

Sui singoli ha aggiunto: "Difficile nominare qualcuno, tutti hanno fatto una grande partita. Tutti fantastici anche chi è entrato: l'obbiettivo è recupera tutti, la priorità è il Pescara. Vorrei sottolineare il pubblico, fantastico, in una situazione del genere il pubblico contro poteva essere la mazzata finale per una squadra in difficoltà. Hanno riconosciuto delle buone prestazioni al di là del tabellino sono stati strepitosi, il 12° uomo in campo". Sull'importanza delle due reti a cavallo di due tempi ha dichiarato: "Il gol del 3-0 ha messo la partita in discesa, una squadra che ha sofferto molto riesce a capire che una soddisfazione passa dall'attenzione massimale. Frosinone ci ha insegnato che ha l'improvviso può cambiare una partita. Facendo tesoro di questa partita, l'archiviamo velocemente a pensiamo alla prossima".

