Pescara-Bari, i convocati di Gorgone per la sfida di domani

© foto di Luca Cilli
Oggi alle 18:49Serie B
Alessandra Stefanelli

Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bari. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Saio, Brondbo, Profeta

Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo

Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Caligara, Berardi, D’Errico

Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Russo.

C'è in lista Lorenzo Insigne di cui il tecnico Gorgone ha parlato così: "Abbiamo valutato di non utilizzarlo a Frosinone. Sarebbe stato imprudente fargli giocare 270 minuti in una settimana dopo otto mesi senza partite. Con Lorenzo c’è grande comunicazione. Se sta bene, gioca”.

