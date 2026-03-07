Pescara-Bari, i convocati di Gorgone per la sfida di domani
Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bari. Ecco la lista nel dettaglio:
Portieri: Saio, Brondbo, Profeta
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo
Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Caligara, Berardi, D’Errico
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Russo.
C'è in lista Lorenzo Insigne di cui il tecnico Gorgone ha parlato così: "Abbiamo valutato di non utilizzarlo a Frosinone. Sarebbe stato imprudente fargli giocare 270 minuti in una settimana dopo otto mesi senza partite. Con Lorenzo c’è grande comunicazione. Se sta bene, gioca”.
