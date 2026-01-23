Pescara, vicini due ritorni: Bettella in difesa e Brugman a centrocampo

Doppia operazione in entrata per il Pescara. Una per quanto riguarda la difesa e una per il centrocampo. Entrambe vecchie conoscenze del Delfino.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella retroguarda è vicino il ritorno di Davide Bettella, difensore centrale classe 2000 oggi al Catanzaro che ha giocato in Abruzzo fra il 2018 e il 2020.

Per il centrocampo, invece, nella serata di ieri è stato definito il ritorno di Gaston Brugman, uruguaiano classe 1992 reduce da tre ani e mezzo in MLS che a Pescara ha militato, con alcune interruzioni, fra il 2012 e il 2019 per un totale di 170 presenze e 20 gol all'attivo.