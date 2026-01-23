Pescara, vicini due ritorni: Bettella in difesa e Brugman a centrocampo
TUTTO mercato WEB
Doppia operazione in entrata per il Pescara. Una per quanto riguarda la difesa e una per il centrocampo. Entrambe vecchie conoscenze del Delfino.
Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella retroguarda è vicino il ritorno di Davide Bettella, difensore centrale classe 2000 oggi al Catanzaro che ha giocato in Abruzzo fra il 2018 e il 2020.
Per il centrocampo, invece, nella serata di ieri è stato definito il ritorno di Gaston Brugman, uruguaiano classe 1992 reduce da tre ani e mezzo in MLS che a Pescara ha militato, con alcune interruzioni, fra il 2012 e il 2019 per un totale di 170 presenze e 20 gol all'attivo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
2 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Serie A
Fiorentina, Fabbian: "Qui per il progetto e per la storia del club. Voglio riportare in alto i viola"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile