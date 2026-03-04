Serie B, 28ª giornata: gioia giallorossa. 1-2 il risultato parziale tra Carrarese e Catanzaro

Dopo le vittorie di ieri di Monza e Venezia, che provano la prima vera fuga stagionale, nella serata odierna sarà il turno di Frosinone e Palermo, perché si chiuderà proprio con gli ultimi match odierni la 28ª giornata del campionato di Serie B. Che ha già mandato in archivio il primo tempo del primo confronto: Carrarese-Catanzaro ha infatti preso il via alle ore 19:00, e il risultato parziale vede in vantaggio la formazione ospite, che, partita in svantaggio è riuscita a ribaltare il risultato complice un'autorete degli apuani.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 28ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Carrarese-Catanzaro 1-2

4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT)

Mercoledì 4 marzo

Ore 20:00 - Bari-Empoli

Ore 20:00 - Frosinone-Pescara

Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria

Ore 20:00 – Palermo-Mantova

Già giocate

Padova-Spezia 2-2

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza 1-3

26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Virtus Entella-Modena 2-1

45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)

Reggiana-SudTirol 0-4

39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj

Venezia-Avellino 4-0

38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 60*

Monza 60*

Frosinone 54

Palermo 51

Catanzaro 45

Modena 43*

Juve Stabia 39

Cesena 38*

Südtirol 37*

Padova 34*

Empoli 31

Carrarese 31

Avellino 30*

Sampdoria 29

Reggiana 29*

Virtus Entella 28*

Mantova 27

Spezia 26*

Bari 25

Pescara 21

* una partita in più

