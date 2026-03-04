Serie B, 28ª giornata: gioia giallorossa. 1-2 il risultato parziale tra Carrarese e Catanzaro
Dopo le vittorie di ieri di Monza e Venezia, che provano la prima vera fuga stagionale, nella serata odierna sarà il turno di Frosinone e Palermo, perché si chiuderà proprio con gli ultimi match odierni la 28ª giornata del campionato di Serie B. Che ha già mandato in archivio il primo tempo del primo confronto: Carrarese-Catanzaro ha infatti preso il via alle ore 19:00, e il risultato parziale vede in vantaggio la formazione ospite, che, partita in svantaggio è riuscita a ribaltare il risultato complice un'autorete degli apuani.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 28ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Carrarese-Catanzaro 1-2
4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT)
Mercoledì 4 marzo
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova
Già giocate
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60*
Monza 60*
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43*
Juve Stabia 39
Cesena 38*
Südtirol 37*
Padova 34*
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30*
Sampdoria 29
Reggiana 29*
Virtus Entella 28*
Mantova 27
Spezia 26*
Bari 25
Pescara 21
* una partita in più