Serie B, 28ª giornata: dal pari tra Carrese e Catanzaro ai risultati dopo i primi 45'. La classifica

Con le vittorie di ieri di Monza e Venezia, che provano la prima vera fuga stagionale, ha preso il via la 28ª giornata del campionato di Serie B. che si concluderà poi questa sera con i quattro match che hanno preso il via alle ore 20:00. Alle 19:00, però, il mercoledì cadetto ha alzato il sipario con il match tra Carrarese e Catanzaro, gara che vede le aquile ancora in vantaggio, mentre dei restanti match in tre hanno sbloccato il risultato dopo i primi 45' di gioco; solo tra Juve Stabia e Samp si registra un pari a reti bianche.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 28ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Bari-Empoli 1-1

42' Rao (B), 45'+1 Shpendi (E)

Frosinone-Pescara 0-2

2' e 36' Di Nardo

Juve Stabia-Sampdoria 0-0

Palermo-Mantova 2-0

2' Ranocchia, 38' Pohjanpalo

Già giocate

Padova-Spezia 2-2

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza 1-3

26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Virtus Entella-Modena 2-1

45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)

Reggiana-SudTirol 0-4

39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj

Venezia-Avellino 4-0

38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio

Carrarese-Catanzaro 3-3

4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 60

Monza 60

Frosinone 54*

Palermo 51*

Catanzaro 46

Modena 43

Juve Stabia 39*

Cesena 38

Sudtirol 37

Padova 34

Carrarese 32

Empoli 31*

Avellino 30

Sampdoria 29*

Reggiana 29

Virtus Entella 28

Mantova 27*

Spezia 26

Bari 25*

Pescara 21*

* una partita in meno