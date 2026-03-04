Serie B, 28ª giornata: dal pari tra Carrese e Catanzaro ai risultati dopo i primi 45'. La classifica
Con le vittorie di ieri di Monza e Venezia, che provano la prima vera fuga stagionale, ha preso il via la 28ª giornata del campionato di Serie B. che si concluderà poi questa sera con i quattro match che hanno preso il via alle ore 20:00. Alle 19:00, però, il mercoledì cadetto ha alzato il sipario con il match tra Carrarese e Catanzaro, gara che vede le aquile ancora in vantaggio, mentre dei restanti match in tre hanno sbloccato il risultato dopo i primi 45' di gioco; solo tra Juve Stabia e Samp si registra un pari a reti bianche.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 28ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Bari-Empoli 1-1
42' Rao (B), 45'+1 Shpendi (E)
Frosinone-Pescara 0-2
2' e 36' Di Nardo
Juve Stabia-Sampdoria 0-0
Palermo-Mantova 2-0
2' Ranocchia, 38' Pohjanpalo
Già giocate
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio
Carrarese-Catanzaro 3-3
4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 54*
Palermo 51*
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 39*
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31*
Avellino 30
Sampdoria 29*
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Mantova 27*
Spezia 26
Bari 25*
Pescara 21*
* una partita in meno