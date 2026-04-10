Pohjanpalo mette i brividi allo scadere, ma Frosinone e Palermo vanno al riposo sullo 0-0
Finisce senza reti la sfida al vertice fra il Frosinone secondo e il Palermo quarto. Una gara piuttosto vivace nonostante l’assenza di gol con le due squadre che danno vita a un botta e risposta che però solo raramente chiamano in causa i due portieri comunque sempre molto attenti. L’occasione migliore del match arriva quasi allo scadere con un’incomprensione fra Monterisi e Palmisani con Pohjanpalo che prova ad approfittarne colpendo il palo senza che poi il pallone superi la linea di porta.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Venerdì 10 aprile
Frosinone-Palermo 0-0
Sabato 11 aprile
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena
Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria
Ore 15:00 - SudTirol-Modena
Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
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