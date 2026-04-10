Serie A, la classifica aggiornata: la Roma riacciuffa la Juventus, Pisa sempre più disperato
La Roma vince 3-0 contro il Pisa, travolgendo i toscani nell'anticipo della 32^ giornata di Serie A nel segno di Malen, autore di una tripletta. Con questi tre punti, i giallorossi agganciano momentaneamente la Juventus, che domani sera sarà a sua volta impegnata in uno scontro dal sapore europeo con l'Atalanta. Rimane disperata invece la situazione dei toscani in nerazzurri, sempre ultimi a pari punti con l'Hellas Verona.
SERIE A, LA CLASSIFICA
1. Inter 72 punti
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 57*
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18*
* già giocato il 32° turno
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
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