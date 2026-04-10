Salernitana, prosegue la trattativa Iervolino-Rufini: prossima settimana decisiva

La trattativa fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini per la cessione della Salernitana procede nonostante i due imprenditori attualmente si trovino fuori dall’Italia – ai Caraibi il primo, in Arabia Saudita il secondo – con Maurizio Milan e Massimo Sarandrea che curano i loro interessi che lavorano all’atto notarile per una cessione che si dovrebbe fare fra il 15 e il 20 aprile.

Come riporta Tuttosalernitana.com dove si legge che ieri serai due uomini, con Iervolino collegato da Saint Barth (isola francese dei Caraibi) e Rufini da Riyad, hanno tenuto un incontro in cui “sono stati affrontati alcuni aspetti di un accordo ormai trovato tra acquirente e venditore sulla base della clausola sospensiva e non risolutiva, in attesa della Figc. Rufini vuole un vice presidente che avrà anche i compiti di direttore generale. Questo doppio ruolo andrà a Massimo Sarandrea. Resterà in carica l’attuale consiglio di amministrazione, presieduto da Maurizio Milan, in attesa della pronuncia della Figc sull’operazione che dovrebbe arrivare nel giro di una ventina di giorni dall’atto notarile”.

Oggi a Roma c’è stato un nuovo incontro in attesa che nel fine settimana tornino i due principali protagonisti della trattativa che già nelle prossima settimana potrebbe prendere il volo con il nuovo passaggio di proprietà della Salernitana.