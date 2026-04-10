Ranocchia risponde a Calò: il big match di Serie B fra Frosinone e Palermo finisce 1-1
Finisce in parità, 1-1, il big match di Serie B fra Frosinone e Palermo, un risultato che serve più ai ciociari, che allungano a +3 sul Monza terzo in classifica in attesa del resto della partite, che ai rosanero che restano distanti quattro punti dalla seconda piazza che vale la promozione diretta.
Una gara piuttosto vivace nonostante l’assenza di gol con le due squadre che danno vita a un botta e risposta che però solo raramente chiamano in causa i due portieri comunque sempre molto attenti. L’occasione migliore del match arriva quasi allo scadere con un’incomprensione fra Monterisi e Palmisani con Pohjanpalo che prova ad approfittarne colpendo il palo senza che poi il pallone superi la linea di porta.
Nella ripresa è il Frosinone a partire meglio anche se il gol del vantaggio arriva solo al 75° grazie a una punizione magistrale dai trenta metri di Calò che manda il pallone sotto la traversa dove Gomis non può arrivare. Il Palermo assorbe il colpo e nel finale trova il pareggio con Ranocchia che sfrutta al meglio uno sponda di Pohjanpalo per battere Palmisani.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Venerdì 10 aprile
Frosinone-Palermo 1-1
75’ Calò (F), 89’ Ranocchia (P)
Sabato 11 aprile
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena
Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria
Ore 15:00 - SudTirol-Modena
Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 69**
Monza 66
Palermo 65**
Catanzaro 53*
Modena 50*
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 39
Südtirol 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Bari 34
Padova 34
Virtus Entella 34
Pescara 32
Reggiana 30
Spezia 30
* una gara in meno
** una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.