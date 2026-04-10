Malen cura il mal di gol della Serie A. Può chiudere da capocannoniere? Sarebbe un record

Serviva Donyell Malen, per guarire il mal di gol della Serie A. L’attaccante olandese della Roma, con la tripletta segnata questa sera al Pisa, è salito a 10 gol in 12 partite disputate. Una marcia insostenibile per gli avversari, un toccasana per un campionato che, mai come in questa stagione, ha sofferto per le poche realizzazioni dei suoi numeri nove.

Il rendimento di Malen, al di là delle sue qualità e della felice intuizione di Gasperini e Ranieri (oggi ai ferri corti) di puntarci, dice molto del nostro campionato. Nelle ultime due stagioni, viaggiando tra Bundesliga e Premier League, aveva realizzato 15 gol in tutto, con 67 partite complessive a disposizione. Un cambio di passo, per un giocatore da sempre considerato un gran talento, ma per anni del tutto inesploso, che racconta una nuova verità: in passato chi veniva in Italia stentava, oggi segna con il sigaro in bocca.

A suon di gol, l’ex Aston Villa ha già scalato la classifica marcatori del campionato in corso di svolgimento. Malen ha infatti agganciato, a quota 10 gol, il gruppone al terzo posto (Davis, Hojlund, Yildiz e Nico Paz gli altri), portandosi a meno uno da Douvikas secondo. Lì in alto, a 16 reti, c’è Lautaro Martinez, attualmente il miglior marcatore della Serie A. L’argentino, però, è tornato ai box: delle sette partite che mancano alla conclusione, ne salterà sicuramente almeno tre. Si apre, in questo modo, qualche spiraglio per uno scenario che resta abbastanza improbabile. Se continuasse con questo ritmo, Malen chiuderebbe a 17 gol: il sorpasso - contando che Lautaro, salvi nuovi infortuni, avrà comunque almeno due-tre gare per completare l’opera - resta complicato. Nel caso, il romanista sarebbe il primo: non è infatti mai successo che un calciatore arrivato dall’estero a gennaio, quindi con solo mezzo campionato a disposizione, sia riuscito nell’impresa di vincere il titolo di capocannoniere.