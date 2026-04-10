Ternana verso il fallimento, Tisci (Pineto): "Siamo stanchi di vedere infrante le regole"

"Fastidio per la situazione della Ternana? Un po' tanto, ma l'avevo già detto quando era successo mesi fa col Rimini, perché le conseguenze non sono quello che riguardano la classifica e lo stravolgimento del campionato". Il tecnico del Pineto Ivan Tisci nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Torres, ha parlato anche della situazione del club umbro che potrebbe fallire visto che la famiglia Rizzo, proprietaria della società, non ha intenzione di rispettare le scadenze relative agli stipendi del prossimo 16 aprile.

"Sarebbe l'ennesima volta e siamo anche un po' stanchi di andare dietro a queste situazioni per il rispetto che meritano le società in regola con le loro cose. - prosegue Tisci come riporta Tuttoc.com - Se dovesse riaccadere quanto successo col Rimini i vertici dovrebbero sedersi e discutere seriamente perché si predica bene e si razzola male, come accaduto con la Nazionale: sono tutti bravi a parlare, si deve fare qualcosa con i fatti. Per la Serie C sarebbe l'ennesima dimostrazione che non si riesce a far rispettare le regole e sarebbe un vero peccato".