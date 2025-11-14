Reggiana, Dionigi: "Ottavo posto in classifica? Ad inizio stagione avrei firmato col sangue"

Davide Dionigi, tecnico della Reggiana, intervistato dal Corriere dello Sport, traccia un bilancio di questa prima parte della stagione: "Ad oggi siamo da 7 pieno in pagella. Siamo in linea con il progetto e la classifica ci premia, sapendo l’emergenza che ci ha condizionato, con ragazzi adattati in certi casi. Ci siamo meritati tutto, ma la Serie B è lunga".

Se le avessero prospettato 16 punti dopo 12 giornate, con l’8° posto in classifica, avrebbe firmato?

"Avrei firmato col sangue. Ricordiamo i piani iniziali: giocare con i giovani, avere ragazzi di proprietà da valorizzare, un budget più basso dopo aver fatto qualcosa di grande come la salvezza. Abbiamo perso in estate degli elementi importanti, ma ho sposato la causa societaria e raccogliamo bene".

Sta facendo un altro miracolo dopo la salvezza di rimonta?

"Il miracolo vero è stato la stagione scorsa, stavolta si parla di costruzione e io lavoro per quello. Lavoriamo in sintonia con la società e il direttore Fracchiolla, abbiamo concluso le partite anche con 6 under e giocato con 4-5. Il rischio di qualche errore va preventivato, pur consapevoli che nel calcio si guarda il risultato. La squadra ha ottenuto buoni punti e potevano essere di più".

Ora pensate ai playoff?

"No, ho una certa esperienza accumulata. Non si può prescindere dall’umiltà di salvarsi prima possibile. Poi col lavoro si può ambire a qualcosa di più, ma in un percorso".