Reggiana, Dionigi: "Giocare con la capolista aumenta gli stimoli. Ma servono 4-5 innesti"

Claudia Marrone
Oggi alle 15:33Serie B
Claudia Marrone

"Parlare dopo un'altra sconfitta è difficile, sia per come è avvenuta che per come l'abbiamo giocata, e riparlare della stessa storia non è nemmeno giusto: dobbiamo solo capire che gli errori che facciamo ci stanno costando tanto, e son sempre errori clamorosi che ci hanno fatto buttare via quello che di ottimo abbiamo fatto": esordisce così, nella conferenza stampa odierna, il tecnico della Reggiana Davide Dionigi, che ha parlato all'antivigilia del match contro il Frosinone.

Proprio sul confronto: "Giocare con la capolista, che ha meritato questo primato, fa aumentare gli stimoli, ma all'andata avremmo meritato di più contro di loro. Era stata una gara che ci aveva dato molte certezze, poi perse, ma ce la possiamo giocare a viso aperto, con la consapevolezza di incontrare una squadra forte che ha fatto solo due sconfitte: hanno pochi punti deboli, ma sono sereno perché ho sempre visto la Reggiana lottare e creare, spero solo di aver finito i regali. Va alzata l'attenzione, senza farsi influenzare dal pubblico che spingerà i ciociari: dobbiamo preparare una partita intelligente".

Il discorso va quindi alla rosa: "Bertagnoli e Bonetti non ce la fanno, Sampirisi ha avuto un risentimento che sembra meno grave del previsto e abbiamo avuto anche delle cessioni. E, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe arrivare nessuno per sabato, ma ci stiamo lavorando perché sappiamo che la Reggiana ha bisogno di rinforzi, sia per sopperire alle partenze che per migliorare in alcuni settori che ci sono un po' venuti a mancare: 4-5 profili dovrebbero arrivare, e spero presto. C'è da inserire più malizia ed esperienza, quel sano saperci fare. Motta? Effettivamente ha fatto qualche errore di troppo, sto facendo delle valutazioni, ma non solo su di lui, e in massima serenità".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
