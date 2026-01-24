Reggiana, Dionigi: "Giocato a viso aperto. I tifosi sono vicini, ma vogliono i risultati"

Il tecnico della Reggiana Davide Dionigi ha commentato così in sala stampa, come riportato da Tuttofrosinone.com, la sconfitta per 1-0 rimediata oggi per mano dei ciociari: “Due partite giocate contro il Frosinone, che è una grandissima squadra, e non abbiamo raccolto niente meritando molto di più. Non si è notata la differenza tra la capolista e una squadra che è a ridosso dei playout. Una partita giocata a viso aperto. Oggi, rispetto alle ultime gare, c’è stata una prestazione ancora più veemente. Abbiamo giocato, lottato, creato palle gol, al cospetto di una grande squadra che merita la classifica che ha. Dura commentarla, perché per me è stata una grande prestazione”.

Sul momento della squadra: “Possiamo aggiungere che questa è la strada, prima o poi deve girare in maniera diversa se giochi in questo modo. Stiamo lavorando per rimpiazzare chi è andato via, sono andati via 4 giocatori titolari. In questi ultimi giorni di mercato dobbiamo rinforzare la rosa”.

Sul mercato: “Non ha influito sulla mentalità della squadra e del gruppo nonostante qualche addio inaspettato. Da allenatore sono stato orgoglioso della partita, peccato che non abbiamo raccolto niente”.

Sule condizioni di Bozzolan: “Gli è rimasta la caviglia sotto in un contrasto e gli si era gonfiata”.

Infine, la sua opinione sul sul confronto con i tifosi: “Ci sono stati vicini, hanno riconosciuto che c’è stata una grande prestazione ma vogliono i risultati. Oggi ho visto una squadra che ha spinto, l’attenzione è stata maniacale su tutti i particolari. Siamo in crescita ma dobbiamo conquistare punti”.