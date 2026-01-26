Reggiana, idea Benali per rinforzare il centrocampo. Mendicino potrebbe finire all'Entella

La Reggiana è al lavoro per inserire in rosa un centrocampista d’esperienza che possa far rifiatare i titolari Reinhart e Charlys. Il nome valutato dalla dirigenza granata è quello del classe ‘92 Ahmad Benali che alla Virtus Entella non sta trovando grande spazio avendo giocato solo dieci gare con il suo minutaggio che è diminuito drasticamente da metà dicembre con appena mezzora in campo nelle ultime cinque gare.

Nell’operazione, come riporta Tuttoreggiana.com, potrebbe essere inserito anche quel Leonardo Mendicino, classe 2006 di proprietà dell’Atalanta, che in Emilia è sceso in campo solo in otto occasioni. Il giovane infatti potrebbe trasferirsi nel club ligure sempre con la formula del prestito per cercare un maggiore minutaggio.

L’arrivo di Benali alla corte di Dionigi porterebbe un grande bagaglio d’esperienza visto che il libico vanta ben 304 presenze in Serie B, con 38 reti, a cui si sommano anche 11 gare fra play off, con altre due reti, e play out e 61 gare con 7 reti in Serie A. La scorsa stagione il regista ha disputato 34 gare con la maglia del Bari.