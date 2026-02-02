Ufficiale L'Al Ittihad piazza il colpo Benali per il centrocampo. L'ex Entella va a giocare in Libia

Le dodici presenze con la maglia della Virtus Entella in questa prima metà di stagione sono con tutta probabilità le ultime in Italia del centrocampista Ahmad Benali. Il centrocampista classe ‘92, svincolatosi dal club ligure nella giornata di oggi, ha fatto infatti ritorno in patria per vestire la maglia dell’Al Ittihad di Tripoli.

Benali era arrivato in Italia, per vestire la maglia del Brescia, nel 2012/13 e da allora non aveva lasciato più il nostro paese indossando anche le maglie di Crotone, Pescara, Bari, Pisa e Palermo per un totale di 315 presenze in Serie B, con 40 gol, 61 in Serie A, con sette reti, e 17, con un gol, in Coppa Italia.