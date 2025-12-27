Reggiana, Papetti: "L'arbitro ha influenzato la partita a favore della Sampdoria"

Andrea Papetti, difensore della Reggiana, ha commentato il ko di ‘Marassi’ contro la Sampdoria. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate dai canali ufficiali del club emiliano:

“Per la partita che abbiamo fatto e per la reazione dopo le due gare dove siamo mancati in rabbia e atteggiamento la cosa importante è che queste due cose non sono mancate. Dobbiamo reagire dopo la sosta, continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto. Dopo tre ko di fila non siamo felici, ma oggi non meritavamo di perdere. L’arbitro per me ha influenzato la partita a favore della Sampdoria e mi riferisco alle azioni da cui nascono i due gol. Non cerco alibi, ma ho solo riportato la sensazione mia e della squadra in campo. Adesso però dobbiamo solo pensare a lavorare. Lo stiamo facendo bene, dobbiamo trovare un equilibrio. Il calcio è veloce, sia nel bene che nel male. Adesso va così, ma dobbiamo mantenere equilibrio e fiducia. Per andare avanti”.