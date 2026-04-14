Ekitike si fa male, Mondiale a rischio? Comincia la sfida di Salah: Liverpool-PSG 0-0 al 30'

Momenti di grande apprensione in casa Liverpool. Hugo Ekitike è crollato a terra da solo e si teme un brutto infortunio che potrebbe compromettere anche il Mondiale. L'attaccante francese stava cercando di andare incontro a un pallone lanciato in profondità ma è scivolato e ha chiesto subito l'intervento dei medici. Alla mezzora primo cambio forzato per Arne Slot: fa il suo ingresso in campo il grande escluso, Mohamed Salah, mentre l'ex della partita esce tra gli applausi scroscianti di Anfield.