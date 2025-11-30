Reggiana, Reinhart: "Gol? Non ho chiuso con la giusta cattiveria. Meritavamo di più"

“Faccio fatica a dire qualcosa su questa sconfitta, abbiamo fatto un’ottima partita, ma purtroppo la palla non è entrata. È da un po’ che non troviamo il gol ma sono sicuro che creando sempre di più torneremo a segnare”. Il centrocampista della Reggiana Tobias Reinhart nel post gara della sfida di ieri contro il Frosinone parla così tornando anche sull’episodio del gol vittoria dei ciociari: “La palla mi è passata dietro, ho cercato di spostare e disturbare l’avversario, ma non ci sono andato con la cattiveria giusta. - prosegue il mediano come riporta Tuttoreggiana.com - Non volevo comunque fare fallo per non causare il rigore, ma alla fine gli è stata messa in mezzo un’ottima palla ed è stato bravo a trovare il gol”.

Spazio poi alle parole di mister Dionigi prima della gara: “Ci aveva detto di giocare sereni, affrontavamo un avversario molto forte, ma avevamo le nostre armi da usare. Credo che in fin dei conti abbiamo fatto bene”.

Infine l'argentino classe 2000 si sofferma sul rapporto con la Curva Sud: “A fine gara ci hanno dato la giusta carica come sempre. Purtroppo non potranno venire alle prossime trasferte, ma anche se non ci saranno fisicamente, sono sempre con noi”.