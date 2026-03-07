Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"

La Reggiana esce sconfitta dal Pier Luigi Penzo di Venezia cedendo il passo alla capolista per 2-0. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico degli emiliani Lorenzo Rubinacci, il quale si mostra soddisfatto della prestazione dei suoi considerato il valore dell'avversario:

"Abbiamo impattato la partita contro una grandissima squadra che abbina talento, stili di gioco e fisicità impressionante. Hanno un peso specifico totalmente differente rispetto alla altre, siamo partiti bene poi non abbiamo mantenuto quella intensità fisica e mentale. Se eravamo più puliti in qualche uscita potevamo far qualcosa in più perchè c'era tempo e spazio". Riguardo all'esclusione di Reinhardt: "Ha un grande minutaggio, quando fai molte partite ci sono dei piccoli problemi: adesso abbiamo dieci partite in cui dovevamo fare punti. Si è trattato di una scelta tattica perchè volevo una squadra muscolare che doveva pressare e ripartire".

Sullo schieramento della difesa invece ha aggiunto: " Ho avuto dei giorni per pensarci, quello di Spezia è stato un feedback positivo e li ho riproposti, non è colpa della difesa se abbiamo perso". Infine sulle sostituzioni avvenute nella ripresa ha spiegato: "Sono tutti ragionamenti per evitare ulteriori infortuni viste le numerose partite in pochi giorni che ci aspettano. Dobbiamo fare gli equilibristi. Io credo di aver fatto buone scelte, ho visto tutte le partite del Venezia e tutte le squadre vengono deformate. Il Venezia è semplicemente la più forte".