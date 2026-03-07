Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"

Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"TUTTO mercato WEB
Lorenzo Rubinacci
Oggi alle 21:42Serie B
Stefano Scarpetti

La Reggiana esce sconfitta dal Pier Luigi Penzo di Venezia cedendo il passo alla capolista per 2-0. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico degli emiliani Lorenzo Rubinacci, il quale si mostra soddisfatto della prestazione dei suoi considerato il valore dell'avversario:

"Abbiamo impattato la partita contro una grandissima squadra che abbina talento, stili di gioco e fisicità impressionante. Hanno un peso specifico totalmente differente rispetto alla altre, siamo partiti bene poi non abbiamo mantenuto quella intensità fisica e mentale. Se eravamo più puliti in qualche uscita potevamo far qualcosa in più perchè c'era tempo e spazio". Riguardo all'esclusione di Reinhardt: "Ha un grande minutaggio, quando fai molte partite ci sono dei piccoli problemi: adesso abbiamo dieci partite in cui dovevamo fare punti. Si è trattato di una scelta tattica perchè volevo una squadra muscolare che doveva pressare e ripartire".

Sullo schieramento della difesa invece ha aggiunto: " Ho avuto dei giorni per pensarci, quello di Spezia è stato un feedback positivo e li ho riproposti, non è colpa della difesa se abbiamo perso". Infine sulle sostituzioni avvenute nella ripresa ha spiegato: "Sono tutti ragionamenti per evitare ulteriori infortuni viste le numerose partite in pochi giorni che ci aspettano. Dobbiamo fare gli equilibristi. Io credo di aver fatto buone scelte, ho visto tutte le partite del Venezia e tutte le squadre vengono deformate. Il Venezia è semplicemente la più forte".

Articoli correlati
Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"... Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"
Venezia-Reggiana 2-0, le pagelle: la capolista dominante, Micai evita l'imbarcata... Venezia-Reggiana 2-0, le pagelle: la capolista dominante, Micai evita l'imbarcata
Serie B, 29ª giornata: il Venezia non fa sconti, 2-0 alla Reggiana e fuga ormai lanciata... Serie B, 29ª giornata: il Venezia non fa sconti, 2-0 alla Reggiana e fuga ormai lanciata
Altre notizie Serie B
Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"... Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"
Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato
Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"... Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"
Serie B, 29ª giornata: il Modena non sfonda, il Cesena strappa un prezioso 0-0 Serie B, 29ª giornata: il Modena non sfonda, il Cesena strappa un prezioso 0-0
Venezia, Stroppa raggiante: "Veder giocare questa squadra è un'emozione positiva"... Venezia, Stroppa raggiante: "Veder giocare questa squadra è un'emozione positiva"
Modena, Zampano: "Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte" Modena, Zampano: "Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte"
Serie B, Modena e Cesena non si fanno male nel primo tempo: è 0-0 al 45' Serie B, Modena e Cesena non si fanno male nel primo tempo: è 0-0 al 45'
Carrarese-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti Blin e Pierozzi Carrarese-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti Blin e Pierozzi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Immagine top news n.2 Scamacca trascina l'Atalanta: ripresa l'Udinese, spettacolare 2-2 al Gewiss Stadium
Immagine top news n.3 Lazio, stagione già finita per Provedel? Rischia 2-3 mesi di stop dopo l'infortunio alla spalla
Immagine top news n.4 Lotta alle simulazioni? Con Marinelli non si scherza: due gialli in 6' in Cagliari-Como
Immagine top news n.5 Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"
Immagine top news n.6 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.7 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic e la tensione con Palladino: "Ci siamo abbracciati ed è finita lì"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"
Immagine news Serie A n.4 La Juve preme, ma il Pisa risponde senza sfigurare: al 45' è ancora 0-0 tra le mura dello Stadium
Immagine news Serie A n.5 Lecce-Cremonese, i convocati di Di Francesco: Gandelman ce la fa, fuori in quattro
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: "Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile quella protesta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"
Immagine news Serie B n.2 Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 29ª giornata: il Modena non sfonda, il Cesena strappa un prezioso 0-0
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa raggiante: "Veder giocare questa squadra è un'emozione positiva"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Zampano: "Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, show di Clemenza: tripletta nel 4-1 contro l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”