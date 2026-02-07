Sampdoria, Gregucci: "In questa categoria chi subentra fa la differenza"

L'allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la grande vittoria raggiunta dai blucerchiati allo stadio Alberto Braglia contro il Modena.

"Nel primo tempo non siamo stati lucidi, con un po' di fatica a innescare trame pericolose. Pur nella nostra non migliore espressione abbiamo cercato di regalare poco e abbiamo effettivamente regalato poco. Siamo andati meglio nel secondo tempo, con due gesti tecnici importantissimi. Nel secondo tempo chi è entrato ha dato un contributo, in questa categoria chi subentra fa la differenza. La squadra ha tenuto sempre duro, con lettura e spirito di sacrificio. Adesso non mi va di fare il pompiere, ma martedì abbiamo una gara importantissima contro il Palermo e faremo la conta di chi è disponibile".