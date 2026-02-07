Modena-Sampdoria 1-2, le pagelle: ecco Brunori e Begic, Beyuku entra male

Risultato finale: Modena-Sampdoria 1-2.

MODENA

Chichizola 6 - Reattivo sulla conclusione di Di Pardo, sorpreso dalla grandi reti messe a segno prima da Brunori e poi da Begic.

Tonoli 6 - Il più solido della retroguardia. Puntuale nelle chiusure difensive e pericoloso anche con i suoi inserimenti verso l'area avversaria. Entra nell'azione dell'1-1.

Adorni 5 - Parte lui dal 1' al posto dello squalificato Nador e non demerita nel primo tempo, poi però si fa sbeffeggiare da Brunori in occasione della rete del vantaggio avversario.

Nieling 6,5 - Anche lui, come l'altro braccetto gialloblù, supporta la manovra offensiva e sfiora la rete nel finale di primo tempo. Concede qualcosa in più difensivamente, ma ha il merito di essere l'autore dell'assist dell'1-1.

Zampano 5,5 - Spinge meno dell'esterno impegnato sull'altra corsia e quando lo fa è poco preciso. Ammonito, salterà la prossima partita (da ex) contro il Venezia. (Dal 63' Beyuku 5 - Sbaglia ogni scelta e ogni pallone che gli capita tra i piedi. Malissimo).

Massolin 6,5 - Il talento francese, annunciato in settimana come nuovo acquisto dell'Inter, mette in mostra le sue qualità tecniche ed è prezioso in entrambe le fasi. (Dal 79' Sersanti S.V.)

Gerli 5,5 - Il capitano dei Canarini comanda la cabina di regia ottimamente nel primo tempo, nella ripresa, come successo a Empoli, il suo rendimento cala vistosamente.

Santoro 6 - Prova sufficiente del centrocampista che nel match d'andata realizzò un gran gol al Ferraris. Si vede meno del solito in fase offensiva, anche se si conquista la punizione da cui nasce l'1-1. (Dal 79' Pyyhtiä S.V.)

Zanimacchia 6 - I suoi cross sono sempre pericolosi per la difesa del blucerchiati, ma mal sfruttati dai suoi compagni di squadra. Colpisce un palo esterno e ha una buona opportunità nella ripresa, ma si fa recuperare da Viti.

Pedro Mendes 5 - Ha una chance enorme in avvio, ma incredibilmente scivola prima del tap-in a porta vuota sulla respinta di Martinelli. Poi prova a farsi spazio nell'area avversaria, ma senza successo. (Dal 63' Ambrosino 6 - Esordio con la maglia del Modena per lui, si fa vedere solo sulla battuta dei calci piazzati).

De Luca 5,5 - Il duello con Abildgaard è avvincente per tutta la partita e l'attaccante ci va vicino, ma non riesce a trovare la via della rete. (Dal 63' Gliozzi 7 - Ci mette 12 minuti a timbrare il cartellino sul bel cross di Nieling).

Andrea Sottil 5,5 - Partita fotocopia di quella giocata ad Empoli appena una settimana fa, ma con un epilogo peggiore: la sconfitta arriva al 90' ed è pesante, il piazzamento playoff inizia a diventare sempre meno una certezza.

SAMPDORIA

Martinelli 6,5 - Ottima prova dell'estremo difensore arrivato in prestito dalla Fiorentina. Nel primo tempo ipnotizza De Luca ed è attento sulla conclusione da fuori di Nieling, nella ripresa compie una grande parata su Gliozzi, anche se l'azione è poi annullata per fuorigioco. Sul gol dello stesso attaccante può farci poco.

Hadzikadunic 6 - Buona partita del difensore bosniaco, attento e mai realmente sorpreso dalle avanzate offensive dalla sua parte.

Abildgaard 6,5 - Alla lunga vince l'1 contro 1 con un cliente scomodo come Manuel De Luca. Va decisamente più in difficoltà quando ha davanti Gliozzi.

Viti 6,5 - Termina il suo match stremato ed esce per crampi dopo aver messo in mostra tutte le sue qualità: sono almeno 4 i salvataggi provvidenziali. (Dall'80' Riccio S.V.)

Di Pardo 6 - Entrambi gli esterni giocano un match molto prudente, restando sulla linea dei difensori. Il classe 1999 si vede leggermente di più, impegnando Chichizola nella ripresa.

Ricci 5,5 - L'eroe del derby ligure contro lo Spezia oggi è tra i meno brillanti: tanti palloni persi e prova meno positiva del solito in mediana.

Conti 6 - Il giovane centrocampista dei blucerchiati è un motore instancabile per tutta la partita e si fa vedere nel primo tempo con una bella conclusione dai 30 metri. (Dal 67' Barak S.V.)

Cicconi 5,5 - Difensivamente concede tanto agli avversari. Non si vede mai in fase di spinta, anche per l'approccio dei blucerchiati alla gara.

Cherubini 5,5 - Tra i più intraprendenti nella fila dei blucerchiati, ma particolarmente inconcludente negli ultimi metri. (Dal 59' Begic 7 - Sbaglia tanto, poi spreca clamorosamente un contropiede e il suo ingresso sembra essere dannoso per i suoi, ma in pochi minuti diventa addirittura decisivo: destro a giro al minuto 90 che regala la vittoria, importantissima, alla sua squadra).

Pierini 5,5 - Esordio con la maglia della Sampdoria non indimenticabile, ci si aspettava decisamente qualcosa in più. (Dall'80' Pafundi S.V.)

Brunori 7 - Fino al minuto 50 sbaglia tutto, conclusioni, passaggi, intenzioni. Poi però confeziona un gol fantastico, alla Brunori. Prima gioia in maglia blucerchiata, dal grandissimo peso. (Dal 59' Soleri 5,5 - Il nuovo acquisto perde la marcatura su Gliozzi in occasione della rete del pareggio avversario).

Angelo Gregucci 7 - La sua Sampdoria subisce tanto, attende l'avversario e poi lo punisce: prima con Brunori e dopo con Begic, come contro lo Spezia al 90'. Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila che dà ai blucerchiati un po' di tranquillità in classifica.