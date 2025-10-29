Nicolini sulla Samp: "Barak va recuperato. È l'unico che può far fare il salto di qualità"

“Barak non ha nulla a che fare con questa squadra, è un giocatore di un'altra categoria, di un altro livello”. L’ex blucerchiato Enrico Nicolini ha parlato così ai microfoni di Telenord dopo il pareggio contro l’Empoli nell’ultimo turno sottolineando l’importanza del calciatore ceco per le fortune della squadra di Gregucci e Foti: “La Sampdoria non può permettersi il lusso di perderlo per strada, deve recuperarlo a tutti i costi perché diventerebbe veramente il valore aggiunto, è l'unico che può far fare il salto di qualità”.

Spazio poi all’analisi della partita: “Siamo andati sotto e a differenza dello scorso turno, quando dopo il gol subito non c’è stata reazione e il pareggio è arrivato in modo occasionale, questa volta c’è stata una reazione. - prosegue Nicolini come riporta Sampdorianews.it - Anche in 10 contro 10, dopo l’uscita di Pedrola, ha giocato solo la squadra blucerchiata e questo è l’aspetto più positivo”.

Infine l’ex centrocampista si sofferma su altri due giocatori che possono cambiare la stagione dei blucerchiati: “Dobbiamo recuperare Pafundi sperando che domenica possa già giocare uno spezzone di gara. Cherubini? Per utilizzarlo al meglio, va messo venti metri più avanti e sulla fascia sinistra, con questo 3-5-2 poteva benissimo starci in quella posizione”.