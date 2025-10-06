Serie B, si chiude la 7a giornata: Modena sempre in vetta, primo successo per la Samp

Si è conclusa la settima giornata di Serie B con il Modena che resta stabilmente in vetta al campionato. I canarini hanno superato 2-0 l'Entella portandosi a quota 17 punti grazie al rigore trasformato da Gliozzi e al sigillo finale di Mendes. Alle spalle degli emiliani resta il Palermo, vittorioso in rimonta sul campo dello Spezia (2-1) con i gol di Pierozzi e l’autogol di Giovane.

Perde terreno il Frosinone, travolto 3-0 a Venezia: al Penzo decidono Compagnon, Yeboah e Casas, regalando ai lagunari tre punti pesanti. Si conferma in zona alta anche il Cesena, nonostante il ko interno con la Reggiana (1-2), firmato da Tavsan e Portanova dopo il vantaggio di Ciervo.

Pareggio a reti bianche tra Avellino e Mantova, mentre il Bari trova il primo successo stagionale battendo il Padova 2-1 al San Nicola: decisive le reti di Moncini (su rigore) e Cerri in rimonta. Vittoria di carattere del Monza contro il Catanzaro (2-1), mentre la Carrarese travolge la Juve Stabia 3-0, con Schiavi, Hasa e Zanon protagonisti. Successo in extremis per l’Empoli sul campo del Sudtirol: i toscani ribaltano con Shpendi e Nasti la rete iniziale di Pecorino.

Prima vittoria stagionale per la Sampdoria che ribalta il Pescara con un netto 4-1: dopo il vantaggio abruzzese di Oliveri, al Ferraris si scatena la squadra di Donati con Coda, Pafundi, Depaoli e Ioannou.

La classifica vede ora il Modena davanti a tutti con 17 punti, seguito da Palermo (15) e Frosinone (14). Venezia e Avellino inseguono a 12, mentre in coda restano in difficoltà Spezia (3 punti) e Mantova (4).

SERIE B, 7ª GIORNATA

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)

Monza-Catanzaro 2-1

5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)

Venezia-Frosinone 3-0

3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas

Spezia-Palermo 1-2

41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)

Cesena-Reggiana 1-2

15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)

Carrarese-Juve Stabia 3-0

10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon

Sudtirol-Empoli 1-2

42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)

Sampdoria-Pescara 4-1

44' Oliveri (P), 55’ rig. Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 91’ Ioannou (S)

Modena-Entella 2-0

66’ rig. Gliozzi, 90’ Mendes

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Empoli 9

Sudtirol 9

Padova 8

Reggiana 6

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5

Mantova 4

Spezia 3