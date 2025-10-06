Serie B, si chiude la 7a giornata: Modena sempre in vetta, primo successo per la Samp
Si è conclusa la settima giornata di Serie B con il Modena che resta stabilmente in vetta al campionato. I canarini hanno superato 2-0 l'Entella portandosi a quota 17 punti grazie al rigore trasformato da Gliozzi e al sigillo finale di Mendes. Alle spalle degli emiliani resta il Palermo, vittorioso in rimonta sul campo dello Spezia (2-1) con i gol di Pierozzi e l’autogol di Giovane.
Perde terreno il Frosinone, travolto 3-0 a Venezia: al Penzo decidono Compagnon, Yeboah e Casas, regalando ai lagunari tre punti pesanti. Si conferma in zona alta anche il Cesena, nonostante il ko interno con la Reggiana (1-2), firmato da Tavsan e Portanova dopo il vantaggio di Ciervo.
Pareggio a reti bianche tra Avellino e Mantova, mentre il Bari trova il primo successo stagionale battendo il Padova 2-1 al San Nicola: decisive le reti di Moncini (su rigore) e Cerri in rimonta. Vittoria di carattere del Monza contro il Catanzaro (2-1), mentre la Carrarese travolge la Juve Stabia 3-0, con Schiavi, Hasa e Zanon protagonisti. Successo in extremis per l’Empoli sul campo del Sudtirol: i toscani ribaltano con Shpendi e Nasti la rete iniziale di Pecorino.
Prima vittoria stagionale per la Sampdoria che ribalta il Pescara con un netto 4-1: dopo il vantaggio abruzzese di Oliveri, al Ferraris si scatena la squadra di Donati con Coda, Pafundi, Depaoli e Ioannou.
La classifica vede ora il Modena davanti a tutti con 17 punti, seguito da Palermo (15) e Frosinone (14). Venezia e Avellino inseguono a 12, mentre in coda restano in difficoltà Spezia (3 punti) e Mantova (4).
SERIE B, 7ª GIORNATA
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Carrarese-Juve Stabia 3-0
10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon
Sudtirol-Empoli 1-2
42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)
Sampdoria-Pescara 4-1
44' Oliveri (P), 55’ rig. Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 91’ Ioannou (S)
Modena-Entella 2-0
66’ rig. Gliozzi, 90’ Mendes
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.