TMW Sampdoria, ecco Esposito: visite mediche terminate. In corso quelle di Mitoglou

Giornata intensa in casa Sampdoria, che continua a spingere sull’acceleratore in questo avvio di mercato. Salvatore Esposito ha completato le visite mediche ed è ora pronto a firmare il contratto che lo legherà al club blucerchiato. Proseguono intanto i controlli medici anche per Gerasimos Mitoglou, mentre a seguire sarà il turno di Tjas Begic. Nel pomeriggio è invece atteso Matteo Brunori.

Esposito arriva dallo Spezia con la formula del prestito fino a giugno, accompagnato da un obbligo di riscatto che scatterà al primo punto conquistato dai blucerchiati. Per il classe 2000, originario di Castellammare di Stabia, è pronto un accordo quadriennale con opzione per il quinto anno. Nella prima parte di stagione con lo Spezia, Esposito ha lasciato il segno collezionando 12 presenze, condite da un gol e due assist.

Mitoglou, invece, arriva dall’AEK Atene, dove è stato uno dei pilastri difensivi nelle ultime quattro stagioni. Il centrale greco porta in dote esperienza e affidabilità: 77 presenze complessive e cinque reti con la maglia dell’AEK.