Il sindaco di Milano: "Nuovo stadio per Inter e Milan, ma San Siro resta un'icona"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sta parlando molto in questi giorni della questione riguardante il nuovo stadio. Il 6 febbraio ci sarà l'ultimo evento di portata mondiale all'interno del Meazza, ovvero la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Sarà un tributo allo storico impianto, con il primo cittadino che, alla presentazione dell'avvenimento, spiega: "Bisogna prepararsi, perché aldilà del dire che siamo pronti c’è ancora da lavorare sul coinvolgimento della gente", si legge su FCInterNews.it.

A Milano sono attese circa 800mila persone nel periodo in cui verranno ospitate le Olimpiadi invernali.

"In genere in quel periodo ne arrivano 300-400. Per le Olimpiadi stiamo facendo i conti almeno sul doppio. Bisogna riscaldare la città, c’è ancora da lavorare sul colore".

Il Meazza starà in piedi almeno fino al 2031, ma nel futuro di Inter e Milan c'è altro.

"Sta partendo il progetto di un nuovo stadio per le due squadre, ma San Siro resta un’icona e mi piace che sia la sede della cerimonia per le Olimpiadi per l’ultima parte della sua vita".