Napoli, l'infortunio di Meret non è di poco conto: tempi di recupero più lunghi del previsto

Non accenna a fermarsi l’emergenza infortuni in casa Napoli. A Castel Volturno, nel corso della rifinitura verso la sfida contro l’Inter, Alex Meret ha riportato la frattura del secondo metatarso del piede destro. Un infortunio pesantissimo, arrivato proprio nel momento in cui il portiere friulano sembrava pronto a riprendersi i gradi da titolare. Ora, invece, sarà costretto a un lungo stop che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi, come riferisce il Corriere dello Sport, con il rischio concreto di dover rinunciare anche alle prossime convocazioni in nazionale.

Per Antonio Conte è l’ennesimo campanello d’allarme: dopo Rrahmani, Lobotka, Hojlund e Lukaku, anche Meret finisce ai box. Una vera e propria spina dorsale compromessa, che obbliga il tecnico a rivedere ancora una volta le sue rotazioni. Tra i pali, nella sfida all'Inter di oggi, spazio nuovamente a Vanja Milinkovic-Savic, già titolare nelle ultime quattro uscite e chiamato a dare continuità alle sue prestazioni in un momento particolarmente delicato per gli azzurri.

Questa la nota del Napoli in merito all'infortunio di Meret: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".