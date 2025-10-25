Riprende la Serie B. L'apertura de Il Secolo XIX: "Le tre liguri in campo. C'è Samp-Frosinone"
Oggi "Le tre liguri in campo. C'è Samp-Frosinone" si legge nel taglio basse della prima pagina firmata da Il Secolo XIX. Il riferimento è al campionato cadetto, che vede impegnate le tre squadre. La Sampdoria ospita a Marassi il Frosinone, mentre l'Entella sfiderà in casa il Pescara e lo Spezia è atteso dalla trasferta di Avellino.
Per quanto concerne la Serie A, invece, sarà impegnato domani a Torino contro i granata.
