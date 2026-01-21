Sampdoria, l'obiettivo è blindare il talento di Francesco Conti fino al 2030
La Sampdoria continua a muoversi su più fronti, non solo sul campo ma anche sul piano gestionale e contrattuale. Tra le priorità del club blucerchiato c’è il rinnovo di Francesco Conti, giovane talento su cui la società intende puntare con decisione per il futuro.
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, sono in corso i contatti tra il direttore sportivo Andrea Mancini e l’entourage del calciatore. La volontà comune sarebbe quella di arrivare a un prolungamento del contratto fino al 2030, segnale chiaro della fiducia riposta nel percorso di crescita del giocatore.
L’intesa di massima non è ancora stata formalizzata: manca infatti il via libera definitivo di Jesper Fredberg, passaggio necessario prima di mettere tutto nero su bianco. La Sampdoria, però, guarda avanti e lavora per blindare uno dei profili più promettenti del proprio settore giovanile.
