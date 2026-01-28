Ufficiale La Sampdoria blinda il giovane Conti: ha firmato un contratto fino al 2030

Tornato a casa dopo i prestiti in Serie C con Sestri Levante (23 presenze e due reti) e Rimini (21 presenze), il centrocampista Francesco Conti in questa stagione è sceso in campo in 14 occasioni con la maglia della Sampdoria segnando anche una rete nel 2-1 contro la Reggiana. Fra i più positivi in casa blucerchiata in questa stagione il classe 2004 nella giornata di oggi si è legato ancora più strettamente al club in cui è cresciuto firmando un rinnovo per altre quattro stagioni e mezzo.

Questo il comunicato dei liguri:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Conti.

Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 15 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030".