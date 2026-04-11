Sampdoria, Lombardo: "Nella ripresa siamo stati un'altra squadra. Non abbiamo fatto nulla"

La Sampdoria espugna lo stadio "Adriatico Giovanni Cornacchia" conquistando un successo - il terzo consecutivo - fondamentale in chiave salvezza, rimontando lo svantaggio con cui era andata all'intervallo. Al termine del confronto è intervenuto il tecnico Attilio Lombardo, ecco le sue dichiarazioni raccolte dal Sampdorianews.net

"Doveva finire così. Venire qui contro questa squadra alla quale faccio i complimenti non era facile. Ho chiesto alla squadra di restare in partita dopo il loro gol. Nel secondo tempo siamo stati un'altra squadra, questa partita vale tre punti, dobbiamo fare step by step ma questo successo ci da fiducia, ora pensiamo al Monza non abbiamo fatto nulla".

Sui suoi meriti si schernisce - "Per me è un onore poter portare la squadra alla salvezza, ora c'è empatia fra tutti e ogni giocatore che viene chiamato in causa da il massimo. L'allenatore deve essere bravo a smorzare gli entusiasmi. Non guardo la classifica fino al raggiungimento degli esterni, sono contento per Conti e Depaoli"