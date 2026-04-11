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Pescara-Sampdoria 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Lombardo, Insigne troppo nervoso

Pescara-Sampdoria 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Lombardo, Insigne troppo nervosoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:01Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Pescara-Sampdoria 1-2

PESCARA

Saio 6 - Incolpevole sulle due reti messe a segno dalla Sampdoria nel finale, per il resto conferisce sicurezza al reparto, uscendo in due circostanze fuori dall’area.

Capellini 6 - Parte a destra presidiando al meglio la sua zona limitando nella prima frazione le iniziative della Sampdoria. Nella ripresa va in difficoltà sulla fascia sinistra con l’ingresso di Letizia spostato sulla fascia opposta

Altare 6.5 - Fa sentire il suo fisico nella sua area ingaggiando duelli rusticani con gli attaccanti della Sampdoria. Accompagna la manovra cercando gli spazi nella metà campo avversaria. Dal 79’ Gravillon

Bettella 5-5 - Prova a far valere la sua consistenza in zona centrale. Spesso vince i duelli con gli avversari, non irreprensibile, come i compagni di reparto nella circostanze che genera l’uno-due doriano.

Cagnano 5 - Non riesce mai ad arginare la vivacità e la grande qualità di Begic, il quale lo mette sistematicamente in difficoltà. Nasce proprio dalla sua zona la rete del momentaneo pareggio firmato da Conti.

Valzania 6 - Meno esuberante rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Ingaggia duelli molto interessanti con Giordano. Si accende a tratti ma pecca in quanto a continuità. Dal 79’ Letizia 5.5 - Tornato in gruppo da un permesso per un lutto familiare che lo ha colpito. Si mette a disposizione della squadra entrando in campo nel finale, ma anche lui soffre le giocate di Begic e Cherubini.

Brugman 6.5 - Un paio di errori in avvio che potrebbero costare caro, alla lunga emerge la sua qualità e la capacità di leggere le situazioni, verticalizzando sempre in maniera precisa.

Acampora 5.5 - Tornava dalla squalifica ma il suo rendimento non sufficiente. Prova a dare supporto alla manovra ma finisce sempre nella ragnatela di centrocampo e difesa sampdoriana. Dal 67’ Meazzi 5.5 - Il suo errore è il classico sliding doors della gara, fallisce la palla del 2-0 poi, 20 minuti arriva il ribaltone blucerchiato.

Insigne 5.5 -Tiene alla maglia biancoazzurra in maniera straordinaria, per questo si innervosisce nel finale litigando contro gli avversari. Prestazione opaca anche per lui

Olzer 6 - Nobilita una gara non scintillante procurandosi il rigore dell’illusiorio vantaggio abruzzese. Dal 61’ Caligara 6 Prova a dare supporto alla manovra biancoazzurra, prova a dare imprevedibilità riuscendoci a tratti.

Di Nardo 6.5 - Ingaggia duelli rusticani con i difensori della Sampdoria. L’attacco del Pescara è sulle sue robuste spalle. Colpisce una traversa e poi trasforma il rigore del momentaneo vantaggio Dal 79’ Russo

Giorgio Gorgone 5.5 - I biancoazzurri perdono pur non demeritando, ma nella ripresa paga l'incapacità di conservare il vantaggio. Il triplo cambio del tecnico non viene premiato dai risultati, da quel momento arriva l'uno-due blucerchiato.

SAMPDORIA

Martinelli 6 - Mai realmente impegnato, viene spiazzato da Di Nardo dagli undici metri per il momentaneo vantaggio abruzzese. Per il resto ordinaria amministrazione svolta al meglio.

Di Pardo 6 - Presidia la sua zona di competenza in maniera precisa e attenta non permettendo mai la profondità agli esterni del Pescara.

Abildgaard 6 - Il suo incauto intervento su Olzer al tramonto del primo tempo genera il rigore per il Pescara, per il resto non compie errori dando sicurezza al reparto difensivo.

Viti 6.5 - Vince spesso i duelli con gli attaccanti del Pescara. Mette il suo fisico e il suo eccellente senso di posizione al servizio della Sampdoria mettendo il bavaglio alla fase offensiva abruzzese.

Giordano 6 - Ingaggia duelli con chi gli capita a tiro sulla corsia sinistra. Soffre talvolta le iniziative di Valzania, ma riesce a portare a casa una meritata sufficienza. Dal 68’ Cicconi 6 - Garantisce fosforo e maggiore imprevedibilità alla fase offensiva della Sampdoria

Conti 6.5 - Nobilita la sua prestazione firmando la rete del pareggio a sette minuti dalla fine, il suo inserimento è perfetto su cross di Cherubini dando il via al ribaltone dei blucerchiati.

Esposito 6 -Da geometrie e lucidità alla manovra della Sampdoria. Dopo il vantaggio però è molto compassato, non dando il cambio di passo alla squadra di Lombardo. Dal 68’ Ricci 6 - Garantisce maggiore ritmo ed aggressività al centrocampo blucerchiato.

Barak 5.5 - Abbandona il campo vistosamente contrariato ma la sua prestazione non è da considerarsi soddisfacente. Non riesce mai ad accendersi rimanendo ai margini della partita. Dal 53’ Cherubini 6.5 Il suo ingresso conferisce vivacità ai blucerchiati, il suo movimento mette in grande affanno i difensori del Pescara, suo l'assist per Conti che permette di firmare il pareggio.

Begic 7 - Anche oggi è determinante l'attaccante esterno blucerchiato. Le sue serpentine e i dribbling sono una costante lama sui muscoli dei difensori del Pescara mai in grado di limitarlo e leggere le sue giocate sempre imprevedibili

Pierini 5.5 - Incide poco in avanti spesso neutralizzato in maniera efficace dai difensori del Pescara. Cerca di dare supporto alla manovra offensiva blucerchiata non riuscendoci. Dal 87’ Depaoli 7 Entra e dopo cinque minuti firma la rete del 2-1 che fa rima con vittoria salvezza, perfetto il suo inserimento, lucido a trovare lo spazio per colpire.

Brunori 6 - Gara prevalentemente di grande sacrificio la sua, sono poche le circostanze in cui può rendersi pericoloso ma mette il suo mattoncino su una vittoria preziosissima.

Attilio Lombardo 7.5 - Serviva questa vittoria ai blucerchiati per dare continuità alle belle vittorie su Avellino ed Empoli. Vince una partita difficile, che vince solo una squadra con grande solidità mentale e carattere. Il tecnico cambia la squadra azzeccando i cambi permettendo alla squadra ligure di cambiare ritmo.

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