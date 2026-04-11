Modena, Sottil: "Pari giusto. Contro il Catanzaro faremo partita importante"

L'allenatore del Modena Andrea Sottil è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Südtirol terminata 1-1. Di seguito le sue parole riportate da Modenacalcio.com.

“Questo è un campo molto ostico, dove tante squadre ci hanno lasciato le penne. Abbiamo impattato non benissimo, poi dopo abbiamo fatto un gran primo tempo. Nella ripresa abbiamo verticalizzato troppo, c’era lo spazio per giocare di più la palla come nel primo tempo, anche se poi è subentrata la stanchezza. Nel finale c’è stata la chance per vincerla con Zampano, in più c’è un episodio su Ambrosino, che ha preso una gomitata sull’occhio. Detto questo è un pari giusto, adesso gli altri riposano mentre noi abbiamo una partita jolly, sono convinto che a Catanzaro potremo fare una partita importante“