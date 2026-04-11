Serie A, la classifica aggiornata: scatto salvezza del Torino, il Cagliari sorpassa la Fiorentina
Si sono concluse le due partite delle ore 15 nel sabato della 32^ giornata di Serie A, che hanno portato dei verdetti interessanti all'interno della corsa salvezza.
Grazie al successo per 2-1 sull'Hellas Verona, sempre più ultimo a braccetto con il Pisa, il Torino vola a 39 punti e, con 12 lunghezze di vantaggio a 6 partite dalla fine dei giochi, pregusta già la salvezza anticipata. Pesantissima anche la vittoria di misura del Cagliari con la Cremonese, visto che i sardi allungano a +6 proprio sui grigiorossi, scavalcando momentaneamente in classifica la Fiorentina.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (31)
4. Como 58 (31)
5. Juventus 57 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (31)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Sassuolo 42 (31)
11. Udinese 40 (31)
12. Torino 39 (32)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)