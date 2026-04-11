Monza-Bari, le formazioni ufficiali del match: Petagna sfida Moncini
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All'U-Power Stadium di Monza, oggi alle 19:30, andrà di scena la sfida tra i brianzoli e il Bari, valida per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Il Monza schiera Petagna supportato da Pessina e Mota Carvalho, mentre il Bari risponde con Moncini sostenuto da Esteves e Rao.
Le formazioni ufficiali di Monza-Bari
Monza (3-4-2-1): Thiam, Lucchesi, Azzi, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Birindelli, Colpani, Pessina, Mota Carvalho, Petagna,
Bari (3-4-2-1): Pissardo, Cistana, Odenthal, Mantovani (c), Mane, Maggiore, Artioli, Piscopo, Esteves, Rao, Moncini
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