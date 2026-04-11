Juventus, Porrini sul rinnovo di Spalletti: "Ora ci vogliono almeno 3 giocatori di livello"

La Juventus continuerà con Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo ha rinnovato con i bianconeri fino al 30 giugno 2028, per ulteriori due anni dunque oltre alla scadenza dell'attuale accordo a scadenza il prossimo giugno. L'ex difensore della Juve, Sergio Porrini, Campione d'Europa a Torino, ha approvato la scelta del club parlando del tema e TuttoJuve.com.

"Sono felice del rinnovo di Spalletti" - le sue parole - ". La Juve doveva ripartire da lui, indipendentemente dal raggiungimento o meno del quarto posto. Anche perché l'evoluzione che c'è stata dal punto di vista dei singoli e della squadra che lascia ben sperare per il futuro", ha spiegato Porrini.

Ora il club dovrà passare ai fatti anche sul mercato cercando di accontentare l'allenatore nel prossimo mercato: "Ci vorranno 4/5 giocatori" - ha aggiunto Porrini - ", di questi almeno tre dovranno essere di livello. A cominciare dall'attaccante: ci vorrà una punta centrale forte e da affiancare a Vlahovic se dovesse restare. David e Openda, purtroppo, non sono riusciti ad essere all'altezza della Juve. Poi penso ad un centrocampista, ad un calciatore sulle fasce, ad un portiere e anche ad un difensore. A mio parere è necessario avere una rosa più profonda il prossimo anno, con investimenti intelligenti. Altrimenti se dovessi spendere tanto per, allora rimarrei così come sono ora".