Venezia, Stroppa: "C'è un rigore non fischiato. Schingtienne..."

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha commentato così nel post-partita contro la Virtus Entella: "Episodi e… mi sembra che l’approccio e l’aspetto caratteriale della squadra sia stato perfetto. Partita dominata nel primo tempo.Non siamo stati bravi sotto porta nel secondo tempo, dove abbiamo creato tre palle gol nitide. C’è un rigore non fischiato, non visto giustamente perché poteva essere impallato l’arbitro, ma il VAR non è intervenuto. Siccome abbiamo pareggiato la partita a Monza per un fallo di mano… oggi la mano… è nettamente larga e non capisco perché il VAR non sia intervenuto. Gli episodi diciamo che ci hanno visto uscire un po’ sfortunati da questa partita”.

Sul rosso: "Sì, sì, era tra gli episodi. Schingtienne mette la mano sulla testa all’avversario e Marconi…sviene», mentre nella dinamica reale, probabilmente viene pagata la platealità del gesto".