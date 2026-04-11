Juve Stabia, Abate: "Vinta una gara molto importante. Alleno un grande gruppo"

Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 2-0 al "Menti" contro il Cesena: "Abbiamo vinto una gara molto importante, è stata una sfida molto equilibrata. Giocare alle 15 sul sintetico, con il primo caldo, non è stato facile: c'erano tutti i ragazzi con vesciche e male ai tendini, noi ci portiamo dietro tutti i mesi ad allenarci su questo terreno e non è affatto semplice. Alleno un grande gruppo, da fuori non si può percepire quello che hanno dentro i ragazzi: è gente che non molla una virgola tra mille difficoltà e questo, alla lunga, ti fa rimanere in piedi".

"Pierobon non si è mai allenato - ha proseguito Abate -, ma oggi si è infiltrato per essere a disposizione e questo significa che ho lasciato qualcosa ai giocatori in termini di mentalità. Volevo far giocare Varnier perché erano tre o quattro settimane che si stava allenando con regolarità: recuperiamo un giocatore molto importante e mettiamo dentro un altro elemento per le rotazioni. Oggi meritava spazio anche Mannini, mi è dispiaciuto toglierlo ma sostituire Correia significava togliere centimetri sulle palle inattive. Sono contento per Torrasi, Okoro ha fatto una buonissima gara e Gabrielloni è entrato da leader. Questi sono segnali che mi porto dietro".

"Da qui alla fine - ha concluso Abate -, tutte le partite saranno sporche e impegnative. Oggi siamo stati dentro alla gara con temperamento, atteggiamento e qualità". Settima in classifica con 48 punti, la Juve Stabia sarà impegnata al prossimo turno - ancora al "Menti" di Castellammare di Stabia - contro il Catanzaro.